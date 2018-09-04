惡男酒後砸車不聽勸 騎車撞鄰家還縱火燒屋

2018-09-04 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市三民區今天清晨有1名男子酒醉在街頭鬧事，鄰居勸阻引發肢體衝突，事後，男子怒氣未消，騎贓車撞鄰居大門、縱火燒房子，所幸4名住戶逃出無人傷亡，男子犯案後逃逸尚未到案，警方追緝中。

《蘋果日報》報導，這起擾鄰縱火案發生在高雄市德北街，男子酒後在住處前砸路邊停放的車輛，鄰居勸阻爆發肢體衝突，2人都掛彩送醫，包紮治療後各自返家。

惡男氣未消，騎贓車撞鄰居的門，機車倒地漏油，他竟以打火機引燃，火勢延燒進屋內，縱火男犯案後逃回住處，警方登門查緝時，他已不見蹤影。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆