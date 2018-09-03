9/3 威力彩、雙贏彩、今彩539開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月3日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：01、09、12、13、17、29，第二區：03。
38樂合彩：01、09、12、13、17、29。
雙贏彩：02、03、04、06、09、11、14、15、18、19、22、24。
今彩539：08、28、33、35、36。
39樂合彩：08、28、33、35、36。
3星彩：577。
4星彩：7105。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券官網」 。
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威力彩：01、09、12、13、17、29，第二區：03。
38樂合彩：01、09、12、13、17、29。
雙贏彩：02、03、04、06、09、11、14、15、18、19、22、24。
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