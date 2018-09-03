9/3 威力彩、雙贏彩、今彩539開獎囉！

2018-09-03 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月3日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：01、09、12、13、17、29，第二區：03。

38樂合彩：01、09、12、13、17、29。

雙贏彩：02、03、04、06、09、11、14、15、18、19、22、24。

今彩539：08、28、33、35、36。

39樂合彩：08、28、33、35、36。

3星彩：577。

4星彩：7105。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券官網」

  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

相關關鍵字： 中獎 台彩 開獎