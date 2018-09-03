蓋恐怖！惡煞搭小黃闖社區地下室砸車

張姓住戶的黑色轎車被砸，後擋風玻璃破裂。（記者歐素美翻攝）

2018-09-03 20:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區直興街一處新社區大樓，上月28日上午11點多，突遭一名男子搭計程車持遙控器進入地下2樓停車場，砸毀張姓住戶的黑轎車後徒步離去，警方獲報展開調查，初步懷疑張姓住戶疑與人有財務糾紛引起，目前正調閱路口監視器影像，以追查犯案男子。

豐原分局翁子派出所所長江淞泳表示，警方110於上月28日接獲報案，指稱豐原區直興街某社區停車場的車輛被砸，警方到場調查，發現疑似有一名年輕男子搭計程車，以遙控器打開停車場柵欄，進入地下2樓停車場，計程車隨即離去，男子在短短兩分鐘內，以鎯頭等狂砸張姓住戶的黑色轎車後，隨即徒步往火車站方向離去。

由於社區地下停車場遭陌生人闖入砸車，引發社區居民議論紛紛，擔心車輛安全。警方指出，張男的車子引擎蓋、右車窗及後擋風玻璃被砸，警方獲報後即要求被害人到案說明，但張男表示「人在嘉義」，直到31日凌晨零才到派出所製作筆錄，並表示，可能是與人有財務糾紛引起，但犯案的男子，他並不認識。

由於社區監視器並未拍到男子砸車畫面，只有社區居民表示有目擊一名年輕男子在案發時出現在社區附近，警方以車追人，請來計程車司機到案說明，但計程車司機也不敢證實居民指認的路口監視器畫面中的男子就是搭乘其計程車的男子。目前警方正積極調閱路口監視器，以釐清案情，並追查犯案的嫌犯。

張姓住戶的黑色轎車右側車窗玻璃也被砸破。（記者歐素美翻攝）