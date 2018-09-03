中市27間藥廠通過GDP 台中食安處估今年底全數通過

2018-09-03 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部食藥署目前規定，國產藥品製造業者及藥品許可證持有者，應於今年12月31日前完成第一階段GDP檢查。台中市食安處今天宣布，市內有永信、明通等27家製劑廠已通過檢查，有3家還在補正改善中。

台中食安處指出，GDP（藥品優良運銷規範）是為確保所有交付至病患的藥品，其品質及包裝完整性不會因運輸、配送及儲存受到破壞，並有效處理緊急藥品回收事件，在合理時間內正確運送，防止偽藥進入藥品供應鏈等，確保用藥品質及安全，以延續GMP（藥品優良製造規範）嚴謹的品管精神。台中市食安處今宣布，永信、明通等27家製劑廠已通過檢查，有3家還在補正改善中。

這次通過食藥署及台中市食安處實地查核的藥廠有人生、永昌、永信、大裕、國嘉、國光、培力、井田、羅得、瑪科隆、恆安、利達、衛達、明通、治痛單、新萬仁、健康、友聯、優生、健民、及中國化學製藥等廠商。

食安處表示，為了藥品運銷管理制度與國際接軌，針對所有西藥批發、輸入及輸出業者，逐步實施促進完成藥品GDP。明年1月1日起，所有西藥製劑製造工廠及持有西藥製劑許可證的販賣業者如果未符合GDP，也未委託已通過GDP的業者代為執行運銷，將不得從事西藥藥品的運銷作業。在業者持續改善與通過GDP評鑑取得運銷許可後，才可恢復西藥藥品運銷作業。違者將依藥事法規定開罰，最高可處200萬元以下罰鍰。