獨家》小六女童恨姊男友管教嚴 誣告猥褻除掉他

2018-09-03 17:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕宮鬥劇看太多？年僅12歲就讀小學六年級的女童小美（化名）不滿姊姊的林姓男友管她太多，竟編織謊言陷害，誣陷他趁機襲胸，企圖藉檢警之手除掉這個未來姊夫，然因說謊功力不夠高明被檢方戳破疑點，小美才坦承構陷的情節，全案不起訴。

小美報警指控，姊妹同住於新竹縣某處出租套房，去年3月，姊姊的林姓男友詢求姊姊同意，前往她們出租套房內借住一晚，並與姊妹同睡於一臥房雙人床上。隔天凌晨4點多，林男見她在身旁熟睡，竟趁其不知抗拒之際，將手伸入上衣撫摸胸部，並以下體磨蹭臀部，還伸手抓她手打手槍。她驚醒後大叫，林男才停止動作並逃離租屋處。

事後小美告知姊姊林男的醜事，姊姊頓時氣炸，不敢相信男友竟對年幼妹妹伸出鹹豬手，憤而陪妹妹控告乘機猥褻罪嫌，並火速與林男分手。

林男到案後，喊冤說從未觸碰小美身體任何部位，他當天凌晨5點才到小美家中，1個多小時就出門上班，不可能猥褻女友的妹妹。

檢方發現，案發時姊妹跟林男同床睡覺，如果林男確欲乘機猥褻小美，豈會甘冒風險擇此時機為之，實與常情有違。

深入偵訊後，人小鬼大的小美終於再也無法騙過檢方的反覆偵訊，坦承說其實姊姊的男朋友沒有對她做那樣的事，因為前陣子林男會管她，有時候她跟男朋友出去沒有準時回家，林男就會看不過去、會唸她，畢竟他是一個外人，她覺得他這樣管她唸她，實在很煩；最後竟突發奇想，覺得這樣講比較可以告他，一旦出了事，從今以後林男就不能再管她了。

小美向檢方坦承，她覺得這樣誣賴林男的話，可能可以把他趕走；事實上林男完全沒有碰過她的身體，那天晚上睡覺之後，隔天上午6點他就自己牽車去上班了。

檢方指出，小美於檢方偵查庭當中的陳述，與警詢時的指控完全相左，且事後已被新竹縣政府社會處收容，應無礙於家庭或其他壓力作偽證，全案不起訴。