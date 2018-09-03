花招百出閃酒測 他盧到被強制抽血、超標法辦

孫男一度拿出洋酒作勢飲下意圖干擾酒測程序。（記者許國楨翻攝）

2018-09-03 16:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市孫姓男子酒後開車搭載友人違停路旁聊天被盤查，唯恐被酒測花招盡出，先是加速駛離，遭攔下後拿洋酒作勢飲下意圖干擾酒測程序，接著打電話給律師未果又打給妻子及友人要求幫忙錄影，最後搞到黔驢技窮雖拒測，仍被警方帶回強制抽血換算酒測值超標送辦。

台中市第四分局黎明派出所警員黃逸明、侯懿真前晚巡經永春東一路發現一輛自小客車違規停車盤查，56歲孫姓駕駛藉故往前靠邊停車卻突然加速駛離，員警見狀尾隨在惠文南街與五權西路口將他攔下。

此時員警見孫男下車渾身酒氣站立不穩，要求配合酒測，他卻一直說沒有違規，為何剝奪他的自由等語，甚至向坐在副駕駛座女性友人拿一瓶洋酒，打開瓶蓋作勢要飲下意圖干擾酒測程序，員警適時阻止並告知「如果繼續脅迫干擾，恐涉及妨害公務」，這才放棄念頭，先讓女性友人搭車離去。

接下來孫男為逃脫困境仍持續做困獸之鬥，打電話諮詢律師，卻在電話中語無倫次，卻又一直重複說員警憑什麼說我酒駕等語，見打給律師未果立馬聯繫妻子與友人到場要求錄影反蒐證，妻子到場露出無奈表情，友人雖試圖協調員警仍不為所動。

孫男最後見無技可施索性採消極不配合策略，但員警也不是省油的燈，依拒測程序依法告發後，因他站立不穩、眼神無法對焦、對於員警告知權益時無法專心注意等事實客觀判斷明顯無法安全駕駛將他帶返所，依法強制抽血，結果換算成呼氣酒測值達0.35毫克超標，訊後仍依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方適時嚇阻最後將他帶回強制抽血。（記者許國楨翻攝）