只按喇叭沒鳴警笛 拒絕停車受稽查逃逸罰單撤銷

2018-09-03 15:41

〔記者黃建華／高雄報導〕小港警分局去年5月間發現一部機車違規紅燈左轉，以機士「拒絕停車受稽查逃逸」逕行舉發開罰4800元，陳姓騎士不服，提起行政訴訟主張，他雖闖紅燈，但當時只聽到後面2聲喇叭聲，沒有警笛聲，以為擋到別人才加速離去，並無拒絕警方稽查逃逸犯行。法官調閱警方行車紀錄器影像，確認警方「只按2聲喇叭、沒鳴警笛」，撤銷罰單。

去年5月29日20時58分，陳姓男子騎乘羅姓女子的機車，行經小港區翠亨南路與平和東路口違規紅燈左轉，小港派出所一名員警目擊，逕行舉發開罰，違規項目除闖紅燈外，並指當事人「拒絕停車稽查逃逸」，開罰4800元，並違規記點4點。

陳男對警發開罰內容不服，向交通局裁決所申訴被駁，怒提行政訴訟告交通局，主張自己並無「拒絕停車接受稽查而逃逸」之行為，當時只聽到後方2聲喇叭聲，以為是騎車擋到別人，因而加速離去。

法官調查，開單員警職務報告聲稱，發現該騎士闖紅燈後，開啟警示燈並「鳴警笛」示意停車受檢，但騎士仍逕行加速逃逸。

不過，法官為還原真相，調閱警方取締違規時之行車記錄影片，發現警員當時確實只對陳男的機車按2聲喇叭，並沒有鳴放警笛或其他攔停動作，依一般經驗法則，警員為攔停陳男所按的2聲喇叭動作，尚難使陳男知悉警員是為攔查取締交通違規之意，自無法證明陳男有逃逸的犯意。法官因此判陳男勝訴，判撤銷罰單。