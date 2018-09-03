檢舉達人尾隨女模入屋欲性侵被勸退 判刑4年

2018-09-03 15:07

〔記者張文川／台北報導〕42歲「檢舉達人」施力仁，今年3月尾隨台北市一名網拍女模「琳琳」（化名）返回租住處欲性侵她，琳琳與施男聊天周旋2小時，最後以答應和他做朋友為由，說服施男離去，隨即報警；台北地院今依侵入住宅強制性交未遂罪，判施男4年有期徒刑。可上訴

判決指出，今年3月22日凌晨3時，琳琳出門買消夜，返回中山區租處途中，被施男尾隨進公寓，再以雨傘撬開鐵門，琳琳在浴室洗澡，沖洗時突被施男從後方抱住，對方另一手拿浴巾掩住她口鼻，粗暴將她壓倒在地欲性侵她。

琳琳極力保持冷靜，靈機一動說：「我是不是得罪過你，才來傷害報復我？你到底要什麼？」隨後與施閒聊拖延2小時，最後答應和施男當朋友，成功勸退施男。

琳琳待施男離去後，隨即報警，警方循線前往士林區逮捕施男，查出他曾在中山區一家按摩院擔任泊車小弟，熟悉當地路線，犯案前是「檢舉達人」，經常檢舉市區違規停車。

警方送辦北檢複訊後，檢方認為施男涉犯侵入住宅強制性侵未遂罪，聲押但沒成功，檢方再次抗告才准押，這段插曲當時還曾鬧爭議。

北院審理後認定，施男認罪，在犯罪過程中出於己意而停手，符合「中止犯」的減輕其刑的條件，但審酌施男年輕力壯，只為滿足慾望，趁深夜隨機跟蹤落單女子，侵入住宅欲性侵，在被害人心中留下無法磨滅的傷痛，也造成社會人心惶惶，落單婦女人人自危，危害社會治安重大，並考量琳琳拒絕和解，因此量刑4年。

此案還意外查出案外案，今年5月刑事局鑑識中心根據施男的DNA，比對出10年前一件未破獲性侵案採集到的嫌犯DNA一致，一舉偵破10年懸案，當年被害人也是返家時被歹徒尾隨，一進入大樓就被歹徒持刀從背後挾持，到住處頂樓性侵得逞，手法也和施男相仿，北檢另行偵辦中。