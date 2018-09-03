防止毒品人口趴趴走 警兩週尋獲千餘人

2018-09-03 14:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕為防制毒品人口趴趴走，警政署從8月8日至19日執行為期12天的「強制採驗行動」，鎖定無故未到驗者，列為重點採驗對象，動員4千餘警在短短12天內，以平均「每天找回100人」速度，尋獲1,258名逃避警方協尋的重點採驗對象。

為鼓勵全國各警察機關積極投入這次行動，警政署依據轄內尚未到驗人數，將各直轄市、縣（市）警察局分為6組，針對強制到驗率及尋獲重點採驗對象人數考評，各組第1名分別是：新北市警局、彰化縣警局、台北市警局、苗栗縣警局、新竹縣警局及嘉義縣警局，署長陳家欽也特別在今天署務會報，親自頒獎表揚這些單位，並感謝全國警察同仁在這次行動中所付出的努力。

陳家欽強調，警方將針對這次行動採驗尿液呈毒品陽性反應者，溯源追查其毒品來源，以鍥而不捨的精神將藥頭一一繩之以法，將持續針對無故未到驗的應受尿液採驗人，執行強制採驗工作。

依據毒品危害防制條例規定，施用第一、二級毒品者，經觀察勒戒、強制戒治、保護處分或服刑期滿後，為警方列管2年之「應受尿液採驗人」，應每季至警察機關報到接受尿液採驗。

為防制應受尿液採驗人規避警方定期採驗尿液，警政署8月推動全國各警察機關同步執行為期12天的「強制採驗行動」，鎖定無故未到驗者，向檢察機關聲請強制採驗許可書，並將行方不明、長期未到驗、因案通緝，以及107年第2季尿液檢驗呈毒品陽性反應的「涉毒高風險」人口，列為重點採驗對象，避免衍生其他犯罪。

107年7月份全國需到驗的應受尿液採驗人有1萬9,083人，在這次行動的前置作業階段，各警察機關出動近1萬5千人次警力送達定期採驗尿液通知書，截至8月19日，自行報到接受採驗者有1萬1,275人。警方針對無故未到驗人員，向各地方檢察署聲請2,540份強制採驗許可書，並動員4,802名警力執行強制到場採驗尿液工作，其中有1,425名成功強制到驗。

各警察機關在短短12天內，發揮驚人的執行力，以平均「每天找回100人」的速度，尋獲1,258名逃避警方協尋的重點採驗對象，其中有128名遭法院通緝的應受尿液採驗人、383名涉毒高風險人口、76名長期未到驗人員，以及671名員警查訪未遇的行方不明人員，讓部分到驗者驚呼：「真衰，這樣也被你找到！」

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