國民參審模擬法庭第二輪演練 新北地院上場

2018-09-03 14:13

〔記者王定傳／新北報導〕國民參與刑事審判法已完成一讀程序，目前還在立法院司法法制委員會討論中，司法院為使草案在立法完成後，能順利施行，已由全國各法院辦理第二輪模擬法庭演練；新北地院今上午進行模擬準備程序庭，希望透過演練累積新制運作經驗，並檢視硬體設備、人力等能否符合實際需求，讓立法更為完備、順暢。

今年間，全國各法院已進行首輪國民參審模擬法庭，司法院為使草案立法程序完成後能順利施行，規劃在立法施行前，由各法院辦理第二輪演練，新北地院今舉辦準備程序庭，模擬一件酒後持殺魚刀刺死人的刑事案件。

這次的模擬法庭合議庭成員為審判長許必奇、法官宋泓璟、法官許品逸，公訴成員為主任檢察官廖先志、檢察官蔡學誼、檢察官何克凡；辯護人則為律師陳明、簡陳由擔任，至於國民法官將於審理程序前、於10月4日選出。

司法院刑事廳長蘇素娥今也出席，她受訪時說，第一輪演練結束後，刑事廳在全國各地召開4次檢討會，討論首輪所遇到的問題，也因此，第二輪演練有調整部分作法。

蘇素娥指出，例如，首輪演練在進行國民法官選任程序時，原是由檢、辯雙方詢問國民法官，但依草案精神，是要選出公正審判的國民，不是選出誰對檢方或辯方有利，因此決定由法院向檢、辯雙方蒐集問題，由法官進行詢問，但若檢辯還有問題，也可再行詢問。

今演練過程中，審判長許必奇也特地說明，未來與國民法官評議、討論，審判長是主席須抱持中立，盡可能由其他2名法官回答法條等相關提問，若不足他還是會補充，且在投票判定有罪無罪時，會以相同的便條紙、筆，讓國民法官填寫號碼，希望以不記名方式，讓國民法官能真實地表達意見。

新北地院則指出，希望透過演練累積新制運作經驗，並檢視國民法官對本案的判決結果是認定是殺人、傷害致死、重傷致死或無罪、有無減刑事由等，另須觀察國民法官是否會因法律專業不足，受職業法官影響等情形。