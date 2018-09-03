比鹿希派還「派」 這老兄冒哥名揚言「炸總統府」

2018-09-03 14:08

〔記者徐聖倫／新北報導〕鹿希派2.0！本土天王吳宗憲愛兒鹿希派（本名吳睿軒）日前才因女友生病揚言炸北市府，可說是「占盡媒體版面」，沒想到新北市又有27歲男子陳韋翰假冒胞兄名義，在臉書永和警分局粉絲專頁「永和警好讚」上頭留下瘋狂言論，揚言炸掉總統府，不智之舉換來的就是依法送辦。

警方調查，陳嫌有竊盜等多項前科，平時與胞兄分隔兩地，陳嫌住在基隆市，其胞兄則住在新北市。與平時遊手好閒的陳嫌不同，其胞兄考上公職於新北市府某單位任職，工作正常，但他看不慣弟弟不時會回家找老父母要錢，2人時有口角，感情不睦，陳嫌才會想要報復。

陳嫌利用臉書另開帳號，跑到「永和警好讚」臉書粉絲頁留言「我對於現在的工作很煩很爆炸，上司派給我一堆鳥工作，我是考進去的，搞得一堆工作是怎樣？國家他媽的是請我來幹庫功嗎？我是國家請我的，我他媽搞得跟苦工一樣，我他媽要炸掉總統府，我說到做！」還留下胞兄全名、電話等個資，企圖嫁禍於他。

警方先是找到陳嫌胞兄到案，經了解發現陳嫌涉有重嫌，透過IP追查發現陳嫌發文地點為基隆市某網咖，遂循線派人前往並將他捉拿歸案。陳嫌向警供稱，自己與哥哥感情不好，純粹就是想讓他惹麻煩上身遂嫁禍給他。訊後，警方依恐嚇公眾、偽造文書、誣告等罪嫌，將陳嫌函送法辦。