南檢警力破詐騙機房 5共犯收押

台南檢警破獲機房設在台南地區的詐騙集團，起獲大批手機、平板電腦、筆電等物證。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-03 12:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署指揮警方偵辦陳立仁等詐騙集團機房案，今年8月23日不畏豪大雨侵襲，仍分頭搜索機房等3處，查獲陳立仁等7名共犯。檢察官陳竹君調查認為其中6人涉犯詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌重大，向法院聲請羈押，5人獲准收押。

據了解，黃恩緯等詐騙集團機房，原於去年10月間由刑事局電信偵查大隊報請台南地檢署檢察官陳竹君指揮偵辦，並在今年1月25日中午到南市官田區機房搜索，但當時該詐騙機房值休假期間，檢警行動徒勞無功。

南檢表示，刑事局偵六大隊第二隊於今年3月另獲悉黃恩緯等人接續在台南市區不同地點承租房屋供作詐騙機房運作基地，再由陳竹君指揮刑事局與南市刑大持續蒐證到時機成熟，今年8月23日台南下著豪雨，檢警為免機房地點再變動，照原訂計畫到麻豆區機房、陳立仁等住處共3據點搜索。

檢警當場查扣1輛小客車、行動電話17支、筆記型電腦2台、平板電腦9台、現金9萬6000元台幣、金融帳戶存摺、信用卡、SIM卡等物證，並逮捕拘提陳立仁等7人到案。

檢方訊後認為陳立仁（37歲）、黃恩緯（32歲）、王庭誌（27歲）、吳柏勳（21歲）、張品程（19歲）、戴梓倫（25歲）等人涉犯詐欺、組織犯罪條例等嫌疑重大，有反覆實施詐欺、洗錢犯行、湮滅證據、勾串共犯及逃亡之虞，隔天向法院聲請羈押禁見，除黃恩緯改交保5萬元外，其他5人收押禁見。另魏姓共犯經檢察官以3萬元交保。

南檢說明，此詐騙集團是由機房成員假冒中國公安人員發送群呼給中國地區民眾，內容佯稱民眾涉及刑案，名下帳戶被列為警示帳戶，須立即匯款，否則會被以刑事令逮捕等，誘使民眾回撥電話以騙取個人資料，轉接其他成員詐騙民眾匯款到指定帳戶，詐騙款項經車手提領後分贓。

檢方表示，此詐騙集團組織分工精細，有租屋者、收買帳戶者、取簿手、提款車手、監督車手者、機房及水房成員等，且詐騙國內外人民財產金額甚鉅，對跨境詐騙案更指揮警方與外國警方合作懲詐緝惡。提醒民眾切勿貪圖小利或他人財物而提供、出租、販賣帳戶或SIM卡給他人，以免誤蹈法網、害人害己。