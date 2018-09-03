兄弟爭產反目衝突 兄譙警被壓制送辦

2018-09-03 12:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，黃姓兄弟爭產反目成仇，黃男酒後到胞弟住處理論，雙方爆發口角衝突，警方據報到場處理，黃兄竟譙警三字經，反被警方壓制在地，依妨害公務罪嫌送辦。

鳳山警分局文山所日前接獲報案，指稱鳳北路發生民眾糾紛案件，文山所副所長馬誌鍵、警員賴和慶獲報前往瞭解。

警方表示，黃姓男子（39歲、詐欺與酒駕前科）因不滿渠胞弟要出售母親名下的房屋，當晚飲酒後獨自一人搭乘計程車前往胞弟住處理論。

不料胞弟拒絕開門，雙方隔著住家鐵門發生爭執，黃姓男子徒手砸毀胞弟放置於門口的盆栽花瓶等物，並推倒門前停放的機車。

警方指出，黃弟為制止黃男不理性的破壞行為，隔著鐵門對黃男噴灑防身用的辣椒水，警方據報到達後，雙方聲稱對於毀損、傷害的行為均保留法律追訴權、暫不提出告訴，但黃男向員警稱眼睛不適，希望前往就醫。

警方通報119派遣救護車載送黃男就醫，並就近尋找水源予黃男沖洗眼睛、減緩不適，詎料黃男在等候救護車時，突然衝向胞弟的機車，而且再次將機車推倒，副所長馬誌鍵見狀阻擋黃男的行為並出言制止。

警方說，黃男心有不甘，以台語三字經辱罵員警，警方遂依刑法妨害公務罪現場予以逮捕，黃男酒醒後，對於出言辱罵言行為相當懊悔，不斷向警方道歉，警訊後將他依妨害公務罪嫌送辦。