毒販持鐵鎚防「黑吃黑」 見警驚呼：只是玩一下！

匡姓嫌犯經檢方訊後聲押獲准！（記者黃建華攝）

2018-09-03 11:58

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名匡姓毒販藏身苓雅區一處出租套房，藥腳登門買毒時，匡嫌應門時都會持一把鐵鎚作勢打人，疑為防止「黑吃黑」，詎料，這次來的不是買家，是高市刑大偵六隊緝毒幹員，警方一擁而上奪下匡嫌的鐵鎚，匡得知對方是「條子」，否認要襲警，聲稱：「只是玩一下啦！」束手就擒。

高市刑大偵六隊18分隊執行安居專案查緝上游毒販，查知匡姓毒品通緝犯（40歲）涉嫌長期在鳳山及苓雅地區販賣一、二級毒品，經報請高雄地檢署檢察官李賜隆指揮後積極查緝。

警方日前確定匡嫌利用他人名義，隱身租居於苓雅區廣東一街分租套房後，前天向高雄地檢署及高雄地方法院聲請拘票、搜索票，趁黃姓藥腳至匡嫌住處外叫門時埋伏在旁。

匡嫌開門時，匡嫌一度高舉鐵鎚作勢要攻擊警方，但遭警方奪下鐵槌喝斥「幹什麼！」，匡嫌得知進門的是優勢警力後乃聲稱：「只是玩一下啦」，隨即被警上銬逮捕。

匡嫌落網後向警方表示，他與藥腳交易時，均會在開門時手持鐵鎚，並作勢要敲打前來購買毒品的藥腳，「純粹是好玩」，但沒想到這一次應門遇到的是警察。不過，警方對其說詞存疑，懷疑他持鐵鎚作勢打人，是要防止黑吃黑。

警方共在匡嫌屋內起獲一級毒品海洛因12包（毛重15公克）、二級毒品安非他命10包（毛重18.8公克）、夾鏈袋一包、電子磅秤1台、行動電話4支、販毒贓款新台幣130900元等販毒物證。全案詢後依毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦，經檢方向法院聲請羈押獲准。

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匡嫌應門時手持鐵鎚作勢欲打人，遭警方奪下斥責，匡嫌否認要襲警，辯稱：「只是玩一下啦！」（記者黃建華翻攝）