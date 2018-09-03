國道殉職警入祀忠烈祠 家屬盼別「今天公祭，明天忘記」

國道殉職員警郭振雄今入祀新化忠烈祠。（記者萬于甄攝）

2018-09-03 11:56

〔記者萬于甄／台南報導〕國道四隊新市分隊殉職巡官郭振雄與葉家豪今年4月在國道執勤時殉職，今上午分別入祀台南市南區、新化忠烈祠，場面相當哀戚；郭振雄家屬難過表示，當初前來弔唁的政府高官們曾允諾，要幫家屬找公家機關穩定的工作，但4個多月過去，依舊無下文，盼政府千萬別「今天公祭、明天忘記」。

已故巡官郭振雄今入祀新化忠烈祠，由台南市副市長吳宗榮主祭，全程由國道公路警察局、國道四隊大隊長及員警陪祭；郭振雄家屬在入祀過程中，依舊難掩悲傷的情緒，不斷啜泣，場面相當哀戚。

郭、葉兩人殉職迄今已4個多月，行政院、警政署、台南市政府等政府高官給予的承諾，目前似乎只完成一件，郭振雄弟弟說，當初長官允諾家屬三件事，第一件入祀忠烈祠已經完成，第二件通過因公殉職撫卹，目前仍在等立法院審核，第三件事協助家屬安排穩定的工作，但至今仍無消無息，「不知道還要等多久」，難道真的是「今天公祭，明天忘記」？

郭振雄弟弟表示，警政署相關單位曾打電話慰問，也會詢問家屬是否有需要幫忙的地方，但一提到安排工作的事情，得到的答案竟是，「當下沒有在場，並不清楚這件事」，當初行政院長、警政署等長官不是都在媒體面前說的信誓旦旦。

郭振雄妻子則說，自己曾寫信向總統陳情，但卻得到制式化的回覆，有些失望，家屬要求的不多，只希望能有一份穩定的工作，盼政府要記得承諾。

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