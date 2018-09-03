開車撞進理髮店又醫院落跑 被找到飄酒味辯喝酒壓驚

休旅車撞壞大門。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2018-09-03 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市簡姓男子昨晚開車高速撞進北屯區一家家庭理髮店，業者剛好返家驚見慘狀傻眼攔下身上疑有酒味，還準備發動車子離開的簡男，未料他被送到醫院時竟趁機落跑，警方今天凌晨循線找到簡男酒測值嚴重超標，他辯稱是事後回家喝酒壓驚，警方將進一步調閱相關監視器釐清是否酒駕肇事究責。

這起事故發生在昨晚8點多，51歲簡男開著休旅車準備返回潭子區住處，途中行經四平路、水湳路口時，車子突然失控在幾乎毫無減速下直接撞進一間家庭理髮店，因衝撞力道猛烈，店門被撞凹店內理髮椅等生財器具遭撞壞，連廁所大門也撞爛，現場一片狼籍。

轟然巨響也嚇壞附近民眾察看，剛好返家業者眼看開幕不到半年理髮店變成這副慘狀相當傻眼，直說還好昨天休息人外出，否則後果不堪設想，經察看發現身上有酒味的簡男還準備發動車子疑要逃離，他趕緊拔下車鑰匙怒斥簡男並報警處理。

簡男隨後自行脫困意識清醒但表示有胸痛狀況，搖搖晃晃走上救護車被送醫後，異想天開以為借傷搭救護車先離開現場，且到醫院後不要掛號就醫讓警方查不出肇事者，竟趁機自醫院搭計程車落跑。

但第五分局交通分隊已握相關線索今天凌晨循線找到簡男，經酒測值竟高達0.84毫克，嚴重超標，但他辯稱稍早到崇德路友人住處談生意，回家途中因恍神才發生事故，逃回家後想到代誌大條要籌錢賠償心情鬱悶，加上受到驚嚇才會自飲多杯洋酒壓驚。

由於他的說詞明顯避重就輕，警方將進一步根據車行軌跡過濾監視器釐清是否酒駕肇事究責，至於他在事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處一千元以上三千元以下罰鍰，會依規定舉發。

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