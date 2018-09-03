3屁孩狂搖娃娃機偷海螺，業者遠端監控全都錄。（翻攝臉書花壇人俱樂部）

2018-09-03 10:49

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉一家夾娃娃機店昨天遭3名男子潛入，3人狂搖機台讓2個海螺音響掉出，得手後逃逸，業者從遠端監控發現遭竊，將3人行竊過程PO上網，並留言限晚間6時前出面處理，3人近9時與業者聯繫欲「私了」，不料業者稱「已經報案」，3人無奈向警方投案，被依竊盜罪嫌送辦。

彰化警分局花壇分駐所調查，分別只有15、17與18歲的劉姓、沈姓與謝姓少年，昨天清晨5時許到花壇鄉中正路一家夾娃娃機店消費，投了10元後並未夾到禮品，但其中有人發覺娃娃機台「可以用搖的」來得到禮品，根本不用花錢，3人竟異想天開合力搖晃娃娃機，機台內2個市價各值1000餘元的海螺音響也果真掉出取物口，3人神色慌張的拿了就跑。

3人行竊過程全部被遠端監控的業者發現，業者火大將影片PO上臉書社團「花壇人俱樂部」，並留言呼籲3人在當晚6點以前出面處理，花壇分駐所則從臉書社團中發現這起娃娃機竊案，立即主動偵辦。

警方調查，3名竊賊疑似看到業者在網路的留言，當晚8時50分主動與業者聯繫，想要私了，不料業者反稱「已經向警方報案」，無法私了，3人無奈下，只好於昨晚9時許到案，坦承動手行竊2個海螺音響。

花壇分駐所副所長卓錦權指出，竊盜罪屬於公訴罪，公訴罪是無法告訴乃論的，想私了也不可能，呼籲民眾不要以身試法。

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3屁孩狂搖娃娃機偷海螺音響，業者遠端監控全都錄。（翻攝臉書花壇人俱樂部）

娃娃機台內常見的海螺音響。（記者湯世名攝）