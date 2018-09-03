偷遍北北基 貨車大盜犯下31起案件終被逮

警方將江男壓制在地，上銬後帶回偵訊（記者吳昇儒翻攝）

2018-09-03 10:42

〔記者吳昇儒／新北報導〕男子江文正專挑司機下車送貨的空檔，進入車內搜刮財物，近日在基隆、新北及台北市地區犯下31起竊盜案件，汐止地區有多名貨車司機受害，到警局報案。汐止警方調閱監視器鎖定江男，1日下午在水源路上發現他的行蹤，立刻進行攔截圍捕，將他逮捕到案。警訊後，依涉犯竊盜罪嫌將他移送法辦，地檢署向法院聲請羈押獲准。

警方調查，竊嫌得知大部分的貨車司機為了搬運貨物及移動車輛方便，車門通常都不會上鎖，經常保持開啟的狀態，便趁著司機下車送貨的空檔時間，從死角處爬上貨車，進到車內迅速搜刮高單價的手機及皮包，再裝作若無其事的樣子，離開現場。貨車司機回到車上後，才驚覺手機、皮包都已經被拿走。

但貨車上大多裝有行車紀錄器，很多被害司機的紀錄器都有拍到竊嫌的身影，經專案小組交叉比對之後，鎖定身材壯碩的江男，通知線上警力加強巡邏。1日上午發現江男在水源路上出沒，立刻進行攔截圍捕，將他逮捕到案。

警方指出，江男上車第一件事情，就是找手機位置，再拿走皮包，有使用IPHONE手機的被害人，損失慘重。初步清查，江男共偷走10多支手機，再將得手的手機，販售給不知情的店家換取現金；而送貨司機身上的金錢通常不會放太多，損失較輕。

警方偵訊時，江男見自己行竊的身影都行車紀錄器及周邊監視器拍下，只好乖乖承認犯行，初步清查，江男共涉及31件竊盜案。警方也將持續追查他有無涉及其他刑事案件。

警訊後，將他移送士林地檢署偵辦，檢察官認為他有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

汐止警分局偵查隊副隊長沈政吉則呼籲，貨車司機下車送貨時，不要將貴重物品放置車內，且須將車門上鎖，以免貨車竊賊爬上車偷走血汗錢。