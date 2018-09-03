撿到老闆信用卡爽刷5萬 被判1年10月需罰66萬

2018-09-03 10:33

［記者楊政郡／台中報導］21歲姚男竊得老闆一張有悠遊卡功能的信用卡，餘額150元，但他消費超過餘額還是可以使用！姚男連夜爽刷6筆小額消費（約3千元），老闆沒發現，10天後他再度拿到這張卡，這次連夜盜刷買了2支手機、唱歌消費等花5萬多元。蔡老闆看到催帳通知才發現上情，台中地院依竊盜、詐欺取財等罪判姚男1年10月，得易科罰金需66萬元。

判決書指出，2017年10月21日凌晨，蔡老闆指派姚男駕車搭載客人，他在小客車置物箱內發現一張信用卡（具悠遊卡功能），姚男以為是單純悠遊卡，但是想要佔老闆便宜，到超商去消費把餘額花掉，他選購了473元商品，可是餘額只有150元，店員竟然告知還是可以刷，這張卡可以自動刷500元儲值，據悉，這種有悠遊卡功能的信用卡，當悠遊卡餘額不足時會自動刷卡500元儲值入帳。

姚男喜出望外，一個晚上連夜到超商採購6次，每次都可以刷過，消費了近3千元，從來沒有消費如此爽快。

可能因消費額度小，老闆一時沒發現，姚男私下發現這原來就是一張信用卡。同年11月12日蔡老闆又派他出去載客，他又在置物箱發現這張信用卡（具悠遊卡功能餘額25元），但這次姚男野心大了，一次刷到爽，到KTV唱歌消費、去通訊行買了兩支手機、加油、又到超商消費共13筆，一夜消費總額超過5萬元。

刷的候很過癮，但被發現後悔不已，蔡老闆被銀行催帳得知上情，姚男坦承犯行，至今未與被害人賠償和解，而姚男得不償失，法官判處1年10月徒刑，得易科罰金需66萬元。