敬鵬殉職5勇消入忠烈祠 家屬哭紅眼

2018-09-03 10:32

［記者陳昀／桃園報導］今年4月敬鵬大火造成6名消防員英勇殉職，桃園市政府今天在桃園忠烈祠舉行秋祭，並安排其中5人入祀忠烈祠，連同家屬共300人前往致祭；桃園市長鄭文燦主祭時再三向家屬鞠躬、握手致意，他說，政府會牢牢記取這樣的教訓。

敬鵬工業桃園平鎮廠今年4月28日晚間發生大火，埔心小隊長游曜陽、平鎮小隊長李翰霖，以及山峰分隊隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭與平鎮分隊隊員林尉熙，6人當時知悉現場有民眾受困，奮不顧身入場搶救卻不幸殉職，殉職後也分別追晉為分隊長與小隊長，此外，他們在任職期間多次執行救護勤務，救人不在其數，實為典範。

鄭文燦說，那場火災給大家帶來非常沈痛的教訓，卻也看到消防英雄勇敢有紀律、對社會的大愛，希望國人能永遠感念、感謝這些為國家、人民堅守崗位、盡忠職守而捨己救人的英雄，相信家屬也會以他為榮，而這些犧牲、付出，更是給政府和社會一個最好的教訓，讓大家能往前走、更安全。

桃園忠烈祠至今已奉祀283位烈士英靈，市府每年會舉行春祭、秋祭來緬懷，今天鄭文燦帶領民政局長湯蕙禎、消防局長謝呂泉，以及桃園市後備指揮部、軍人服務站及各駐軍首長代表陪祭，並邀請烈士家屬到場，致詞過程鄭文燦數度哽咽，並一一與家屬握手致意，不少家屬白髮人送黑髮人，仰頭頻頻拭淚，場面令人鼻酸不捨。

今天桃市府民政局在桃園忠烈祠舉行「秋祭致祭國軍陣亡將士暨消防英雄入祀典禮」，安排李翰霖、林尉熙、余佳昇、游博瑜、林伯庭共5人入祀，另游曜陽現牌位設於三峽生命紀念館，經徵詢家屬意願，不入祀忠烈祠。