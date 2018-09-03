奇妙緣分！ 李光先等7年與蔡邑敏同天入祀忠烈祠

接生蔡邑敏的護理師杜秋妹就是一同入祀忠烈祠的李光先妻子，與蔡母在蔡邑敏相片前安慰彼此。（記者王秀亭攝）

2018-09-03 10:41

［記者王秀亭／台東報導］2月乘黑鷹直升機協助蘭嶼病患後送殉職的護理師蔡邑敏，與8年前助民摘蜂殉職的消防小隊長李光先今天上午入祀忠烈祠，李光先妻子杜秋妹直呼緣分奇妙，蔡邑敏是由其在蘭嶼接生，想不到丈夫等了7年，竟與蔡邑敏一同入祀忠烈祠，與舊識蔡母楊秀菁相擁而泣。

今天是九三軍人節，台東縣今年有兩烈士入祀忠烈祠，其一是蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏，今年2月5日深夜，隨黑鷹直升機執行病患後送任務，卻因天候異常，隨直升機落入1000公尺深的大海殉職。

另一位則是台東縣消防局小隊長李光先，在100年10月29日協助報案民眾摘除危害生命之虞的虎頭蜂窩，卻受黑尾虎頭蜂群攻擊，倒地不醒，與死神奮戰20天後不治。

今天上午由台東縣長黃健庭主祭，兩人家屬皆到場，入祀後，雙方家屬原來是舊識，李光先妻子杜秋妹說，自己當年是蘭嶼衛生所護理師，蔡母楊秀菁懷著蔡邑敏，卻因羊水提前10天破裂，加上天候不佳，無法後送台灣，自己與當時的衛生所醫師田雅各，靠著簡單的設備，為胎位不正的蔡母接生，「體型嬌小的我還爬上病床幫忙推頭。」終於順利生下蔡邑敏。

杜秋妹與蔡邑敏父母蔡清賢、楊秀菁直呼幾十年前的緣分，如今又再度牽起，或許是上天安排，讓兩個認識的人可以在天上互相關心照顧。

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會後李光先妻子杜秋妹（左）與蔡邑敏父母蔡清賢（中）、楊秀菁（右）回憶起當年接生蔡邑敏的辛苦經過。（記者王秀亭攝）

蔡邑敏、李光先入祀忠烈祠後，開放家屬親友獻花。（記者王秀亭攝）