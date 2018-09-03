哀榮！執勤殉職國道警郭振雄、葉家豪入祀忠烈祠

2018-09-03 10:06

〔記者王俊忠／台南報導〕今天是93軍人節，上午台南市府分別在南區與新化區兩地忠烈祠舉行秋祭革命先烈與陣亡將士典禮，市長李孟諺參與南區忠烈祠主祭，並為今年4月間在國道1號殉職的國道新市分隊巡官葉家豪舉行入祀忠烈祠儀式，典禮過程莊嚴肅穆。

另名殉職巡官郭振雄也在今天上午入祀新化區忠烈祠，新化區忠烈祠入祀典禮由副市長吳宗榮主祭。李孟諺在典禮結束後親向葉家豪家屬致哀慰問。

國道警察局第四大隊表示，國道警局已為殉職的郭振雄、葉家豪兩員警向中央呈報「因公殉職」，目前仍在考試院銓敘部處理中，國道警方尚未接到銓敘部核定結果的消息。

國道警察局第四大隊表示，該大隊新市分隊已故巡官郭振雄、葉家豪兩人於今年4月23日凌晨4時37分，在國道1號南向308.1公里處執行巡邏勤務，1輛營業大貨車行駛南向外側車道、疑因司機疲勞駕駛偏向撞擊停在外側路肩的自大貨車，再往前推撞警方巡邏車巡邏車當時攔停大貨車於路肩舉發違規，郭、葉2員警及大貨車駕駛都站立於車外，造兩警當場因公殉職的不幸悲劇。

市府民政局表示，郭、葉兩警官分別入祀南區與新化區忠烈祠後，兩地供奉的烈士牌位分別增加到299人與295人，每位烈士背後都有可歌可泣的動人故事，令人感佩。