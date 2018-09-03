男子八尺門漁港磯釣落海 搜索一夜今續尋找

岸巡人員在岸際瞭望，尋找落海者。（記者吳昇儒翻攝）

2018-09-03 09:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名朱姓男子昨日晚間前往基隆八尺門漁港附近岸際磯釣，約於晚間8時許，遭到浪襲跌落海中。目擊民眾立刻通報海巡及消防局救人，經一夜搜索未果，今日上午搜救人員持續在現場搜尋朱男行蹤，目前仍未發現。

搜救人員昨日晚間抵達時，因風浪太大，岸際的橡皮艇無法下海搜救，人員只能在岸際搜索，海面上則由巡防艇沿著岸際查看，但都未發現55歲朱男行蹤；空中也請空偵機支援，但均無所獲。