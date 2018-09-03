不敵物價上漲 受刑人每月生活費也漲了

圖為基隆監獄。（資料照）

2018-09-03 08:59

〔記者王定傳／新北報導〕監所受刑人若有犯罪所得未繳問題，檢方會針對受刑人在監所的保管金、勞作金執行追徵，原本須留1千元生活所需費用，但因去年及今年間，高等法院部分合議庭認為物價連年上漲，只留1千元太嚴苛，撤銷檢方執行命令，矯正署為此重新評估，今年6月發函建議調漲為每月3千元，未來只要沒超過3千元，檢方都不能追徵！

監所人員說，受刑人入監所後，會有一個保管金專戶，受刑人當初帶入或家屬寄來的錢都存在裡面，若受刑人有在所內工廠工作，也會有勞作金，1個月少則200元，在熱銷商品工廠工作，多則數千至上萬元不等金額。

受刑人3餐由國家免費供應，不過衛生紙等日常用品須自費，因此受刑人仍須自備生活費，不過每天最多只能花300元，而清寒受刑人政府會補助生活費。

法界人士說，若受刑人有犯罪所得，卻沒繳回或賠償被害者問題，檢方會執行追徵，但依2013年矯正署的函示，男性受刑人每月至少要留1千元生活所需，女性是1200元，許多受刑人為此大為不滿，以1千元太少，且保管金、勞作金不應被扣，紛紛聲明異議。

全國各法院見解大多一致，認為保管金是受刑人親友捐助的捐贈的財產，勞作金是工作所得，均可追徵，且受刑人的飲食、醫療等，是由監所提供，留1千元夠了，大都裁定駁回，但因個案情形不同，若受刑人能提出特殊原因或醫療需求證明，金額可提高。

近來，高院部分合議庭裁定指，每月留1千元的函示至今已有4年，這些年來，物價指數年年上漲，標準過苛，不應一體適用於所有受刑人，撤銷檢方執行命令。

矯正署為此重新評估，今年6月4日發函通知司法院、高檢署等機關，停用2013年的函示，建議將男女受刑人每月生活所需費調高為3千元。

據記者查閱全國各法院裁定，矯正署發函調高後，法院見解還未一致，不同合議庭、法官見解，或因個案情形不同，仍有差異，但以撤銷只留1千元命令為主流，即使該命令是在矯正署發函調整為3千元前所為，也因此，檢方須歸還溢徵的款項。

不過，有部分法官仍維持2013年1千元標準，裁定中未提及調整為3千元一事；也有法官認為，矯正署調整的函是在檢方執行之後所發，雖可供檢察官參考，但不能說之前的指揮執行不當，予以駁回。