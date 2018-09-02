到圖書館見男露鳥 女童驚嚇找媽媽

2018-09-02 23:54

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓婦人1日下午帶著小四的女兒及就讀中班的兒子到清水圖書館，媽媽帶兒子下樓借書時，獨留女童在2樓漫畫區，王姓男子疑似見有機可趁，當場露鳥，嚇得女童飛跑去找媽媽，但陳婦重返二樓時，男子已不見去向，圖書館獲報，2日向警方報案，警方到場調閱監視畫面巧遇王男在場，當場將他帶回偵訊，王男辨稱只是抓癢、未露鳥，警方仍依公然猥褻函送。

小心遛鳥俠出沒！陳婦2日在網路po文，提醒民眾注意。警方調查指出，陳婦1日下午4點多帶一對兒女到台中市清水圖書館借書，她和兒子在樓下時，女兒獨自在2樓漫書包廂閱讀專區看書，但有名男子故意坐在對面，發出擤鼻涕聲響，手裡還拿衛生紙假意問說：「這樣會很吵嗎？會很奇怪嗎？」女童原本不以為意，結果一抬頭就看到男子下運動褲露出「雞雞」，嚇得趕緊跑下樓找媽媽。

陳婦當場向圖書館人員反映，但從1到4樓已找不到男子蹤影，監視器鏡頭沒錄到包廂內部。清水派出所2日接獲圖書館報案，隨即前往圖書館調閱監視畫面，並請來女童指認，結果，圖書館人員表示，該男子2日又出現在圖書館內，警方隨即上樓將男子帶回派出所偵訊。

王男（23歲）向警方供稱一切只是誤會，強調自己並未脫褲，只是胯下癢在抓癢；但女童指證歷歷，清水派出所所長李承璽表示，警方還是依公然猥褻將王男函送。