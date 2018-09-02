不再怕怕！斥資4500萬整修防震 最「強」警察局長這樣

中壢警分局廳舍剛完成防震補強工程，分局內部也加裝多支超大的白色鋼鈄撐。（記者李容萍攝）

2018-09-02 23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局去年10月初大興土木，展開廳舍建物結構的梁柱桿件耐震度不足的防震補強工程，由內政部警政署補助4500萬元分兩階段整修已經完工，分局外觀和內裝共加裝20組超大的鋼鈄撐（鋼構）、擴柱30柱、剪力牆12座等，耐震級數可達6級，較原防震級數提升3倍，堪稱全桃園最耐震的警察辦公廳舍；拉皮美化後呈現桃紅色系，民眾打造更友善的洽公環境，令人耳目一新。

回溯1977年10月19日，位於省道延平路這棟中壢警分局，當時遭開除國民黨籍的省議員許信良違紀參選桃園縣長，因開票過程爆發作票事件，導致群眾包圍火燒警局的「中壢事件」，如今即將屆滿41年，這次中壢警分局的耐震補強工程，正是僅次於中壢事件分局廳舍遭焚，於1981年重建後啟用以來的最大整修工程。

由於中壢警分局廳舍原本狹窄、不敷使用，在耗時逾10個月的整修期間，整個分局彷彿一個大工地，不僅廳舍配合工程施工，空間減縮，機械施工時聲音吵雜、令人震耳欲聾，粉塵更是四處飛散，員警即使戴口罩還是會吸入粉塵，而桌椅每天擦還是擦不乾淨，如今工程完工，人民保母也鬆了一口氣。

原來，921大地震之後，內政部營建署曾陸續指派結構、土木檢測全台警察機關廳舍的耐震度，其中，市轄包括中壢警分局等共有18處警察機關列案管制需進行防震補強，因為中壢警分局建物使用年限未到，這項工程不做不行，畢竟大地震什麼時候會來，沒人能事先知道。

中壢警分局外部也加裝多支超大的白色鋼鈄撐。（記者李容萍攝）

中壢警分局外部也加裝多支超大的白色鋼鈄撐。（記者李容萍攝）

中壢警分局廳舍內裝加裝多支超大的白色鋼鈄撐。（記者李容萍攝）

中壢警分局廳舍加裝多支超大的白色鋼鈄撐。（記者李容萍攝）