消防隊員真難當 型男隊員救醉女 竟遭狠咬

2018-09-02 23:19

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆市消防局信二分隊型男隊員陳柏翰今日晚間8時許執行救護勤務時，被派往某KTV載一名鈴木姓女患者到醫院救治。未料，到院後該名女子卻突然站起來，朝著陳員手臂咬了一口，被旁人拉開才停止。消防隊員返隊向長官反應與討論後，決定對她提出妨害公務及傷害告訴。

警方初步調查，31歲鈴木女與3名女性友人一同到基隆某KTV歡唱，但她疑似因喝了太多酒，開始情緒失控，與同包廂的友人發生爭執。店員擔心女子受傷，只好請消防局派員協助，將她送到醫院。

陳員獲報到場時，女子已被送到一樓，隨即將她送往部立基隆醫院急診室，並攙扶她先坐在輪椅上面等候。陳員填寫相關資料時，女子突然再次失控，脫掉上衣直往陳員方向前進，更直接抓起他的右手臂狠咬。現場人員立刻將女子拉開，並留院觀察。

陳員檢視自己的手臂卻發現有一片紅腫，幸好沒有濺血，並無大礙，返隊後立刻向小隊長張峻騰報告此事。經與隊上長官討論後，決定對鈴木女提出傷害及妨害公務告訴。

陳員表示，不知道女患者為什麼會針對自己撲過來，當下根本來不及反應，被咬的時候手臂真的很痛，還好急診室的醫師查看後，說傷口並無大礙。

小隊長張峻騰指出，對於同仁受傷，非常不捨，請民眾體恤救護人員的辛苦，不要攻擊同仁。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆