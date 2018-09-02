熱血下海救女童反淪波臣 同事慟：他人這麼好！

熱血救人的吳姓男子，照片陽光，是同事眼中的大好人。（翻攝自吳男臉書）

2018-09-02 22:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕家住宜蘭的8歲洪姓女童今下午與家人到南方澳內埤海灘遊玩不慎被大浪捲走，一旁的吳姓男子見義勇為衝下海救人，事後女童自行上岸，吳男卻不敵巨浪，被救起時已無呼吸心跳，送醫急救30分鐘後宣告不治；吳男同事聞訊，奔赴醫院見最後一面，同事感慨，吳男是非常認真、努力的好人，沒想到卻為了救人命喪岸際。

洪姓女童今下午和父母、弟弟到內埤海灘遊玩，但爸爸才剛去停車，洪小妹就和其他朋友一溜煙往海邊跑，因昨下午海邊風浪大，洪小妹一下就被海浪捲入海中。

一旁的吳男見狀，沒顧慮到身上無救生裝備，二話不說就直衝入海中救人，事後洪小妹自行上岸，熱心的吳男卻不敵巨浪，在大浪中載浮載沉，吳男女友在岸邊焦急守候，直到落海30分鐘後才被搜救人員救起，但吳男上岸時已無呼吸心跳，後送台北榮總蘇澳分院，急救30分鐘後宣告不治。

吳男女友事後心有餘悸，在醫院頻頻顫抖痛哭，對意外發生經過不發一語；據了解，32歲的吳男在宜蘭某知名鐵板燒餐廳擔任外場主管，在同事眼中是熱心助人的「好好先生」，今同事聽聞吳男噩耗，立即趕赴醫院見他最後一面。

「他是一個好人！」吳男同事說，他們兩人已認識10多年，吳男從大2起就在餐廳工作，一路從外場服務員當到主管，是非常認真、努力的好人。

吳男同事啜泣說，今天吳男正好休假，和朱姓女友到海邊遊玩，但沒想到熱心的他卻未考慮自己，下海救人反被大浪捲走。

至於洪小妹，今送醫時僅受輕傷，但臉上仍看得見恐懼，洪小妹家屬事後將她轉至其他醫院治療；面對吳男意外，洪小妹家屬顯得低調，洪父僅說，「之後再說」。

熱血救人的吳姓男子（左）與朱姓女友交往逾1年，兩人感情十分要好，今天下午兩人約會時，吳男卻為了救女童命喪海邊。（翻攝自吳男臉書）

吳男被救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。（記者張議晨翻攝）

熱血救人的吳姓男子，個性陽光，臉書常見到海邊或與好友出外遊玩的照片，但未料為了救人，卻反被大浪捲走。（翻攝自吳男臉書）