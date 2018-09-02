申報再種稻才有補助 別讓自己的權利睡著了

2018-09-02 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕今年政府全面推動稻作直接給付與保價收購雙軌制，須事先向公所或農會申報種稻，才能領取稻作直接給付金或交公糧。政府從9月3日~9月21日開放稻農申報種稻，提醒未申報的農友，要加緊腳步到相關單位辦理補申報，以免喪失自身權益。

農糧署指出，公糧收購價格普遍高於市價；第2期作政府公糧收購稉穀之計畫價格每公斤26元，收購數量上限每公頃1500公斤、輔導收購每公斤23元，收購數量上限每公頃800公斤、餘糧收購每公斤21.6元，收購數量上限每公頃2400公斤，另補貼烘乾等費用每公斤乾穀2元，此外，農民也可以直接繳售濕稻穀，十分便利。

農糧署為引導農民種植符市場需求或稻米產銷契作集團產區的優質稻米，將好米直接銷售至市場，農友第2期作若申報稻作直接給付，不交公糧，每公頃有可得1萬元的給付款；稻米產銷契作集團產區契作者，每公頃還有多1500元的獎勵金，合計每公頃1萬1500元；而申報一般稻作直接給付且非契作的農友，如果收獲時市場價格不如預期，仍可改為交公糧，相對有保障。

最後農糧署提到，已要求公糧業者，於公糧經收前，務必將溼乾稻穀折算率、繳售公糧及領取直接給付之收益比較表，公告在經收地點明顯處，供農民參考；呼籲農民一定要先辦理申報種稻，售穀時就能依照比較表，選擇最有利的售穀方式。