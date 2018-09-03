跨年夜趁男友熟睡 劈腿女邀室友進廁所「賞乳」

2018-09-03 00:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕悲情跨年夜！張姓男子找17歲女友小芳（化名）到租屋處跨年，沒想到小芳竟看上他的室友許男，竟趁男友熟睡時，以欣賞巨乳為由勾引許男到廁所內把玩，當場給男友戴綠帽；事後許男後悔偷吃「好友的女人」，反而引發小芳不爽，怒告許男強制猥褻，所幸檢方還原現場，戳破小芳腳踏兩條船的真相，全案不起訴。

小芳指控，許男是她男友張男的好友，2人在外租屋同住，去年跨年夜她去男友租屋處，竟被許男趁機強行親吻臉頰、撫摸胸部及下體得逞。

許男坦承，當天是張男叫他騎車去湖口車站載小芳一起跨年，張男睡午覺時，小芳用手機傳訊息跟他說她胸部很大，他就回說不然讓他驗證一下，小芳說好，就跟他一起進去廁所，他有問小芳確認是否可以摸，小芳有答應，幾秒鐘之後二人就離開廁所，絕對是你情我願，如果真的有強迫，她大可以發出聲音求救或推開，而且張男也在房間裡，一定聽得到；事後張男質問時，他也解釋，並對一時衝動摸了「好友的女人」感到抱歉後悔。

檢方查出，當天稍晚小芳以胃痛為由，支開許男出去幫她買藥，趁許男不在的時候跟男友張男激情床戰，卻完全沒說遭許男侮辱之事，亦即小芳跟許男從套房廁所出來後，仍繼續與許男共處一室過夜、用餐，均未向在場的男友表達遭到強制猥褻的信息，實在匪夷所思。

檢方發現小芳與許男的臉書通話紀錄，許男發送「傳你最迷人的照片給我可以嗎？」、「你今天穿啥顏色的？」、「可以看一下嗎？」等訊息給小芳，小芳則回覆「我沒迷人的照片」、「早安」等語，二人發生親密接觸之後，仍能以一般朋友狀態聊天對談，更與一般性侵害被害人事後對加害人強烈嫌惡之常情大不同。

檢方找來「戴綠帽」的張男作證，他說跨年期間小芳總共在他那邊3天，期間二人有吵架，因為小芳跟許男太過親密，走太近，二人都不睡覺，一直在聊天；小芳在他面前都沒有表現出被侵害的樣子；後來他又跟小芳吵架，小芳才說跨年期間有讓許男在廁所內把玩巨乳，事後更因許男向張男懺悔，讓小芳下不了台而怒告許男性侵，種種都讓檢方確認並無強制猥褻情事，最後全案不起訴。