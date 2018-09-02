三寶「高雄式左轉」被撞飛 警方研判騎士「肇責恐100％」

高雄有名男子騎機車雙載女友，行經高雄市前鎮區中山四路、五甲三路口時，這輛雙載騎士竟直接「高雄式左轉」，結果當場遭搶黃燈欲左轉的休旅車撞上，兩人被彈飛後重摔在地，所幸只有手腳擦挫傷。（圖擷取自「爆料公社」）

2018-09-02 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄有名男子騎機車雙載女友，行經高雄市前鎮區中山四路、五甲三路口時，這輛雙載騎士竟直接「高雄式左轉」，結果當場遭搶黃燈欲左轉的休旅車撞上，兩人被彈飛後重摔在地，所幸只有手腳擦挫傷；而車禍過程也都被在一旁等紅燈的車主以行車紀錄器錄下，上傳至社群平台不公開社團「爆料公社」後，網友看完紛紛為肇事車主抱屈「汽車駕駛真倒霉。」

綜合媒體報導，高雄市警方指出，今天（9月2日）上午10點多，23歲的廖姓男子騎機車載21歲的黃姓女友，當時沿中山四路北向，到路口處直接從機車道迴轉，結果被同向行駛內側左轉專用道，要左轉鎮中路的36歲李姓男子所駕駛的休旅車撞上。

2人倒地後所幸只有輕傷，警方到場調查後發現，雙方都沒有酒駕，而休旅車遵照號誌行駛，機車於紅燈時違規闖越禁止線，還違規行駛在人行道上，機車方至少有2項交通違規，初步研判認為機車「肇事責任恐100%」，而機車迴轉部分因為沒有完成，是否再多一條違規還需研究；不過實際肇責還有待最後的鑑識結果出爐才能確定。

而這位目擊車主將影片上傳至「爆料公社」後，強調「這樣左轉真的沒比較快」；網友看過影片後紛紛表示「好舒暢的感覺」、「開車的很倒霉」、「這騎機車的是想自殺吧?」、「 一點交通觀念都沒有」。