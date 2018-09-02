屏東19歲年輕人遭雷擊 搶救恢復心跳但仍昏迷

19歲吳姓男子和親友到溪邊戲水釣魚，不幸遭到雷擊，一度失去生命跡象，經院方搶救目前已恢復心跳。（記者邱芷柔翻攝）

2018-09-02 19:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東地區午後對流發展旺盛，今天下午下起雷雨，19歲的吳姓年輕人與親友共3人前往萬巒鄉成德大橋下戲水、釣魚，沒想到天氣遽變，吳姓男子不幸遭到雷擊，當場沒有生命跡象，經經消防人員送往國仁醫院搶救後，吳男已恢復心跳，並轉送高雄長庚，傍晚5點半左右轉送高雄長庚醫院。

屏東縣消防局指出，下午1點53分接獲110轉報，在萬巒鄉成德大橋下沙洲疑似有人遭雷擊，立即派遣內埔分隊、萬巒分隊共計4車8人1救生艇前往救援，消防人員抵達現場後以吊掛方式，將傷者從沙洲上救出，並由內埔分隊救護車送往國仁醫院急救。

警方表示，19歲的吳姓男子住在泰武鄉佳平村馬仕部落，與另2名親友到溪邊釣魚戲水，疑似因為天氣遽變，突如其來的雷雨讓3人躲避不及，吳姓男子遭到雷擊後失去意識。

吳男送醫經過院方搶救後恢復生命跡象，但目前仍呈現昏迷狀態，傍晚5點半轉送高雄長庚，能否脫離險境還待院方持續觀察。

內埔消防分隊小隊長邱志韋也提醒，最近午後對流發展旺盛，容易發生溪水暴漲並有雷擊情況，民眾下雨天不要從事水上活動，並隨時注意天候狀況，以維護自身安全。