不滿酒店情人琵琶別抱 駭進她臉書放砲ＧＧ了

不滿酒店情人琵琶別抱，陳男駭進她臉書放砲遭檢方起訴。（記者蔡彰盛攝）

2018-09-02 19:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕1名28歲林姓酒店公關上班時結識陳姓男友，進而熱戀同居；後來個性不合想分手遭拒，陳男竟動粗施暴，讓她不得不聲請保護令，「被分手」陳男埋伏住家旁，發現她被情敵送回家，竟推倒機車擋住對方去處，又冒用林女臉書掌握行蹤，甚至上網PO她照片，說她養小白臉還在酒店上班削凱子、撈錢，千萬別被騙，新竹檢方依妨害電腦使用、毀損、妨害名譽、違反保護令等罪嫌起訴陳男。

檢警調查，33歲的陳男在酒店認識林女，並共築愛巢同居，由於陳男一時找不到好工作，平日均靠林女酒店賣笑賺錢，林女發現與陳個性不合，欲斬斷情緣，卻被懷疑紅杏出牆，甚至動手痛毆，林女因而聲請保護令。

4月間，陳男騎機車埋伏在林女租屋處附近，發現林女被曾男開名車載回家，陳男憤而推倒機車，導致曾男車子保險桿受損，陳男叫囂要求曾男下車，還扯斷後視鏡，直到曾男報警處理，陳男才罷手。

事後，林女發現臉書密碼遭陳男竄改，並假冒她名義發文，6月中旬法院核發保護令，命陳男不得騷擾或侵害林女，但陳仍使用林女臉書帳號，並掌握她行蹤。

陳男分用2個帳號在臉書PO出林女照片，並寫她還在酒店上班，發文「到該家酒店別點28號，在新竹到處騙」、「大家小心這個人在酒店上班、生活很亂，養了一個小白臉，千萬小心被騙」、「這位叫林XX的女人，到處騙人，小心被騙，騙男人上床，然後說騷擾她，小心被騙。」

陳男還大膽在酒店粉專留言「28號服務差，到處騙大家小心」、並以App傳送給林女嗆聲「你確定要告妨害電腦使用嗎? 」、「林○○阿嬤」、「你很厲害」來嘲弄林女，林女夥同曾男，怒控對方妨害電腦使用、妨害名譽及毀損等罪嫌。

陳男坦承部份犯行，表示有將機車推倒在曾男車前，當時沒想太多。全案依妨害電腦使用、毀損、違反保護令及妨害名譽等罪嫌起訴。