宜蘭下午連3起落海！南澳神秘沙灘又有母子失蹤

2018-09-02 17:44

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣今下午連傳3起溺水事件，南澳神秘海灘下午3點06分傳出3人落水事件，宜蘭縣消防局出動搜救人員前往救援，但相隔2小時，又有2名母子在同一地點往北方向落海，目前南澳海灘共計5人待救，正由海巡署協助搜救。

宜蘭縣消防局下午3點6分獲報，南澳海灘往海蝕洞方向，一名沙灘車業者與一對夫妻2男1女共乘一輛沙灘車，連人帶車被捲入海中。

4點7分蘇澳鎮南方澳內埤海灘也傳2人落海，4點31分小女孩自行上岸，另一名男性在海面載浮載沈，救上岸時無生命徵象，已送醫急救。