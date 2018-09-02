小心這種娃娃機 恐讓你花10元買前科

警方查扣11台機台，將往賭博罪偵辦。（記者王捷翻攝）

2018-09-02 15:51

〔記者王捷／台南報導〕一名業者替娃娃機「違建」障礙物，被警方認定有賭博嫌疑，遭扣11台娃娃機，警方指出業者增加障礙物，影響夾物機率，有以小博大的因素，造成消費者與機台相互給付不對等，警方因此將業者依賭博罪函送。衰的是，消費者因為玩了改裝娃娃機，也被視為「賭客」，涉嫌刑法266條賭博罪，未來可能背上前科，警方目前正在追查中。

被查扣的娃娃機，用木條、彈簧繩製作障礙物，增加了取物難度，娃娃機業者說，現在這種方式很流行，因為挑戰難度高，但有其他同行被檢舉後，得知這涉嫌賭博罪，所以漸漸比較少，有一些同行可能有僥倖心態，所以還沒改。

警方指出，查扣娃娃機內的商品有藍芽喇叭、傳輸充電線、耳機等3C用品，但不管夾什麼，依以小博大的觀點，娃娃機本身就有賭博機台的味道，但矛盾的是，經過經濟部認可的機台不算賭博，但只要違反經濟部認可規定，就可能是賭博機台。

經濟部今年5月立定娃娃機台的規範，其中有一項就是不能在機台內製作障礙物，影響取物，警方依據這一條規定，認為設置障礙物影響取物機率，將業者函送賭博罪。但衰的是，由於該娃娃機被警方認定是賭博機台查扣，後續就要查出「賭客」來當證人，並且依法函送。

對此，警方也認為這些「賭客」很衰，但是依程序還是還將消費者找出來函送，例如查獲小瑪莉賭博機，警方除了移送業者外，在玩賭博機的民眾仍刑法266條，目前警方正在循線調查賭客。