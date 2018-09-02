男子遭控性侵 女大生要他買保險套反而救了他

2018-09-02 15:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹趙姓男子遭女大生指控，6月間假借教她開車為由，讓她喝下疑似摻有春藥的飲料後，再載她回新竹住處性侵得逞，還拍下過程，然而檢警調查發現，2人當天摟腰、牽手狀似親暱走進趙男家，發生關係後又並肩走出路口，毫無異狀，檢方認定事證不足，全案不起訴。

女大生指控，當晚趙男開車到校門口接她，並在空曠處教她開車，還向她表白，不過遭她婉拒；後來趙男載她回他新竹的家，當時趙男開始摸她身體，她問「有準備保險套嗎？」趙男說沒有，女大生說沒有就絕對不行，然後他就快步出門買保險套，10分鐘後回去，就發生性行為。女大生表示在趙男車上有喝下對方的礦泉水，喝了覺得很累、想睡覺，懷疑是遭下藥迷姦；而警方採集尿液後也檢出有鎮定安眠劑等藥物成分。

趙男否認犯案，表示2人當天見面看夜景，因女生想學開車，就讓她開他的車練習，練到清晨，他原要回新竹，但她不離開也不想下車，就提議回新竹住家。他在車上有告白，而她也表示對他有好感，但不會跟他在一起。回家後問她「可以做嗎？她說可以，但要做安全措施。」他就到匆忙下樓到超商買保險套，回去就自然的發生關係。

檢警調查發現，女大生是自願與被告到新竹住處，未遭脅迫；而依通訊紀錄發現，趙男表明追求女大生，且她也清楚對方的意思，深夜仍跟他回家獨處，加上監視器拍到2人搭肩摟腰狀似親暱走進趙男家；甚至發生關係前，女大生還要求對方去買保險套，完事後被告陪女大生並肩走到街口，也無異常之處。

檢方認為，女方若遭性侵，可在男子去買保險套之際向外界打電話求救，卻還躺在床上等待，明顯有違常理。至於下藥部份，女大生坦承有服藥睡覺的習慣，且尿液驗出是有安眠成份的藥物。但2人走到被告家中的監視器畫面中，女大生並無明顯全身癱軟等異常狀況，同時警方檢視趙男手機，也未發現2人性愛的畫面，認定犯罪證據不足，全案不起訴。