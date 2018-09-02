臉書搶購韓團演唱門票 學生妹追星遭詐

2018-09-02 14:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕韓流襲捲，粉絲搶購演唱會門票時請小心！由11位大男孩組成的韓國團體Wanna One上週來台辦演唱會，吸引大批粉絲搶票參加，卻有多位粉絲在臉書平台購買演唱會門票遭到詐騙，匯了錢卻苦等不到心繫的偶像演唱會入場券，警方提醒，民眾追星同時，別忽略網拍購物詐騙陷阱。

警方指出，Wanna One在桃園場的演唱會上週落幕，惟粉絲熱潮及搶票情形繼續延燒到10月台北場，加上近來多起韓星，如Running Man、李鍾碩粉絲見面會及IKON、WINNER等團體演唱會發售門票，許多迷哥迷妹都是學生身分，為了見偶像一面、苦存零用錢卻化為泡影，每個報案時都是既傷心又悲憤。

台中市劉姓女高中生7月初在臉書平台，向帳號「 sueh」購買韓國團體Wanna One演唱會門票，雙方加LINE聯繫談妥後，劉女用ATM匯3500元至對方帳戶，惟左等右盼過了一個多月，直到演唱會前3天仍未收到門票，又在臉書發現許多人遇到跟她一樣情形，才驚覺遭詐騙。

新北市一名周姓女學生，也在臉書社團刊登徵求2張Wanna One演唱會門票的訊息，隨即有人私訊周生，表示手上有門票可轉售，2張門票合售1萬2,000元，須先付4000元訂金，再另約面交餘款交付門票，周生不疑有他，立即轉帳4,000元至對方帳戶，並用LINE通訊軟體聯繫，惟等到8月中旬約定面交日時，聯絡都得不到對方回應，周生才知遭詐騙。

警方分析此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門商品吸引民眾購買，並誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，等買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號；警方提醒購買演唱會門票勿貪圖折扣而私下交易，有任何問題可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。