女大生稱「有帶套才能做愛」 他「帶套再上」事後仍被告

新竹一名趙姓男子遭女大生指控下藥性侵，但趙男喊冤，指出當時女大生和他說要「買保險套」才能做愛，並沒有性侵。（情境照）

2018-09-02 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕新竹一名25歲趙姓男子遭21歲女大生指控下藥性侵，但趙男喊冤，指出當時女大生和他說要「買保險套」才能做愛，並沒有性侵她。檢警調查後發現，2人當天相處親暱走進趙男家，發生關係後又並肩走出路口，完全無性侵跡象，因此新竹檢方認定事證不足，予以不起訴。

根據《蘋果日報》報導，女大生指控，趙男當時教她開車，在車上向她表白遭婉拒，後來被載到趙男新竹住處，家中雖有趙男父親和妹妹在，但兩人一進到趙男房間後，趙男就開始撫摸女大生身體。女大生詢問「有保險套嗎」，並表明沒有保險套就不能做愛，隨後趙男買保險套返家後，兩人就發生性行為，不過女大生質疑，在趙男車上喝下礦泉水後便覺得頭暈，懷疑趙男想下藥迷姦。

針對女大生控訴，趙男喊冤表示當時有問她能不能做愛，女大生當時表明「可以，但是要有安全措施」，事後買保險套返家後便發生性行為。檢警調查後發現，女大生是自願到趙男家中，且女大生明知趙男追求之意，還是深夜和他回家，加上監視器拍到兩人互動親密，女大生離開趙男住家時也無異狀。

檢方認為，若是女大生認為遭到性侵，可向趙男家人求救或是打電話，至於下藥部分，女大生坦承平時有服藥睡覺的習慣，尿檢後發現女大生的確有服藥，家尚女大生離開趙男住處時並沒有被下藥後的癱軟異常狀況，因此認定趙男犯罪證據不足，予以不起訴。