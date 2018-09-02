毒男持強姦丸被逮正著 竟全推給無辜新生兒

2018-09-02 13:38

〔記者許國楨／台中報導〕鄧姓毒蟲開車攜毒外出遇警盤查，當場被查獲安毒及俗稱約會強姦藥丸的FM2懷疑他意圖不軌，未料他竟辯稱，因欠下巨額債務壓力很大，加上未滿月的兒子讓他最近都睡不好，才會順便購買FM2求一夜好眠，沒想到都還不知效果如何就被警方查獲，這番說詞讓警方不禁感到啼笑皆非。

台中市第三分局東區分駐所巡佐林榮祥、警員劉易軒、黃盛吉前天針對轄區治安熱點加強巡邏，途中巡經一間超商取締違停車輛時，發現鄧男面對再平常不過的違規盤查，神色竟極為慌張，又查出他有毒品前科讓員警有所警覺，懷疑鄧男藏有違禁品。

鄧男對於自己藏放處胸有成竹，大方同意警方查看車內，眼見即將安全過關之際，下一秒見員警掀起駕駛座下方腳踏墊，赫然發現一團衛生紙異常突兀，打開一看竟然是安非他命，始料未及的結果讓鄧男也愣住，眼見大勢已去，主動交出口袋內的2顆FM2小藥丸。

警方看到許久未見俗稱約會強姦藥丸的FM2也是一愣懷疑他意圖不軌，未料鄧男向員警供稱，自己改不了賭博及吸毒惡習欠下巨額債務，最近因為剛出生的寶寶夜哭讓他都睡不好，才想說向藥頭順便買兩顆FM2試用，看能不能換得一夜好眠，沒想到都還不知效果如何就被警方查獲。

只是這番說詞讓警方聽了也不禁啼笑皆非，斥責他已為人父更應負起責任戒毒，怎會將攜毒的原因推給無辜的兒子，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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