跟蹤女子挨罰辯稱「巧遇」 要求撤銷裁罰遭駁回

2018-09-02 12:54

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名陳姓女子不滿黃姓男子涉嫌三度跟蹤她，報警處理，警方將黃男依違反社會秩序法裁罰2千元，黃男不服，提告向高雄簡易庭聲請撤銷裁罰，並向法官辯稱他是「巧遇」陳女，否認尾隨跟蹤，但不為法官採信，駁回其撤銷裁罰的聲請。

據了解，黃姓男子涉嫌在今年5 月10日22時許、同年月20日17時許 、同年7 月11日7 時55分許，先後於陳女松江路223 號巷口、市立圖書館三民分館、新興區中正路與錦田路交岔口，無正當理由跟追陳姓女子，經陳女報警 ，警方依違反社會秩序維護法將黃男裁罰鍰新臺幣2000 元等語。

黃男不服裁罰，向高雄簡易庭提告指出：他今年5 月10日21時30分許前往松江街223 號巷口，將兒童繪本及刊物放入資源回收桶，雖然行為不對，但非屬「跟追他人」行為；另他於同年月20日15時30分許即已進入市立圖書館三民分館，迄該館17時將閉館時才「恰巧」碰見陳女；至於他在今年 7 月11日7 時50分許出門前往新興地政事務所找弟媳，嗣於同日11時許行至新興區中正路與錦田路交岔口機車待轉區時，又碰巧遇到陳女，並非跟蹤陳女，要求法官撤銷警方對他的2千元裁罰。

不過，法官認為黃男與陳女住處相隔3公里，距離黃男最近的圖書館為新興分館，黃男若僅欲借書，衡情應前往離住處最近的圖書館，犯不著捨近求遠，前往3 公里外並恰巧在被害人住處旁的三民分館。因此認定黃男所辯，與常情有違，尚難採信，且陳女報警時，黃男曾向警方承諾「不再跟蹤陳女」，因此駁回其撤銷裁罰聲請。