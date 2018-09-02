海產業務員侵占公司百萬 曾獲原諒竟不悔改 法官判關1年7月

2018-09-02 12:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子何春韡在新北市某家大型的海產公司擔任業務員，負責向買方收取貨款繳回公司，何男卻於任職期間，侵占百萬貨款，被公司發現後，同意以每個月繳回1萬元的方式，讓他繼續上班。何男不知感激還繼續侵占，公司只好提告。基隆地方法院審理後，認定何男觸犯業務侵占罪，判他1年7個月徒刑。

判決書指出，39歲何男於2014年3月起至2017年10月3日間，擔任某海產公司業務員，負責送貨及收貨款工作，卻在2016年間，收取客戶百萬貨款後，未依規定繳回，經公司追討之後，何男才向公司承認已經納為己用，總金額高達195萬餘元。

何男任職的海產公司念他是初犯，同意以每個月扣薪1萬元的方式，讓何男清償欠款，讓他留任繼續上班。未料，何男不知悔改，去年7到10月間，又趁收取貨款之便，侵占公司78萬餘元，公司決定對何男提告。

檢方調查，何男第一次犯下侵占案件後，已經賠償公司46萬餘元，但卻又陸續向買家收取貨款，未依規定繳回，共侵占78萬餘元，總共積欠公司147萬餘元。

法官審理後認為，何男利用職務之便，侵占公司款項已經觸犯業務侵占罪，而第一次獲得公司原諒後，不知悔改，再次犯案，而兩次的犯意各別，應分罪論處；考量何男犯後已與公司達成和解，兩案分別判處何男10月及1年，應執行有期徒刑1年7月。