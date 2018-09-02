「點燈少年」受邀觀職棒賽 行動支持棒球運動

2018-09-02 12:01

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警少年隊及少年輔導委員會近年來積極推動「點亮家中溫暖燈」計畫，結合社區資源，運用多元方式預防少年偏差行為強化家庭功能，並推廣少年參與正當休閒活動理念。昨特別結合財團法人統一企業社會福利慈善基金會，邀請點燈少年到澄清湖棒球場觀看統一獅與富邦悍將的職棒比賽，以行動支持本土棒球文化並認識棒球運動。

多數少年大都第一次觀看現場棒球比賽，少輔會社工比賽前特別先向少年介紹比賽規則及加油方式，希望能讓少年更融入比賽；並藉由對球隊的支持、加油，培養團體凝聚力及榮譽感。

財團法人臺灣省私立統一企業社會福利慈善基金會長期致力公益服務，對少年隊及少輔會「點亮家中溫暖燈」計畫理念相當認同及支持。本次提供少年實際臨場觀賽體驗，不僅提升少年對棒球的興趣與熱愛，亦能有效啟發運動習慣契機。

點燈少年們在現場中除感受比賽緊張氣氛，在加油過程中亦看到球員間彼此默契配合，團結一致努力為隊伍爭取分數。雖然有些少年仍不太明白比賽規則，一邊盯著球場上的賽事亦一邊學習球賽規則。少年小恩說：很佩服這些棒球選手，就算比賽快結束了，他們都能堅持到最後一刻，絕不放棄。

少年隊及少輔會讓少年們體會一場球賽之所以能夠精彩和感動，除了球員的揮汗努力，也要有觀眾的熱情和支持。並期待透過場上球員的表現能讓少年了解不要輕易放棄任何機會，機會是掌握在自己手中。不管最後結果為何，只要有機會就有希望。