被控性侵酒醉女同事 一審判刑二審變無罪

2018-09-02 12:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子被控性侵酒醉女同事，台中地院依乘機性交罪判他徒刑3年10月，他堅稱沒性侵女同事提上訴，二審合議庭說，被害人指證有重大瑕疵，而友人的證詞只是傳聞內容，無具體證據證明張男性侵行為，因此二審台中高分院改判他無罪，可再上訴。

二審合議庭指出，檢察官起訴張男所舉證據，即被害人的指訴，已有重大瑕疵，證人也只是間接傳聞證詞，又多有彼此先後不一之情形，難以佐證被害人指訴之真實，且雙方LINE對話紀錄，未充分顯現張男對被害人有乘機性交內容，不能過度解讀他是為為掩飾犯行而發的訊息，因此改判張無罪。

起訴書指出，張男心儀該名女同事已久，2016年10月20日他藉口父親可提供法律諮詢，也請女同事幫忙開導他弟弟，當晚邀女同事到他台中住處，與父親、阿姨一起招待女同事在家吃飯、喝酒，女同事陸續喝伏特加、梅酒後，不勝酒力，凌晨到張男房內盥洗後，趴在桌上休息。

未料女同事醒後發現躺在床上，下體有白色液體且內褲穿反，雖覺有異仍未懷疑，事後張男屢詢問女同事身體狀況，並向他和女同事共同朋友透露酒後與女同事發生關係，女同事經友人告知報案，被害人事後傳LINE質問張男性侵行為，他未正面回應；一審依乘機性侵罪判張男徒刑3年10月。