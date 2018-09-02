昨晚砍人今到機場想跑路 林森北路凶殺案犯嫌落網

警方在機場逮捕25歲周男。（記者王冠仁翻攝）

2018-09-02 11:30

〔記者王冠仁／台北報導〕20歲男子林彥廷，昨晚在台北市林森北路五條通巷內「W」卡拉OK店喝酒時，遭人持刀械砍殺，送醫後不治。警方漏夜追查，策動主嫌鍾姓父子檔到案，並在今天7點多前往桃園機場攔截正準備潛逃去香港的周姓男子與郭姓男子，全案除將目前到案的4嫌依殺人罪嫌送辦，也將擴大清查其於滋事者。

警方調查，昨晚林彥廷先與友人在林森北路附近一家熱炒店聚餐，眾人隨後到「W」卡拉OK店續攤。昨晚9點多，52歲鍾姓男子獨自走入店內找林，兩人發生言語爭執，林的友人紛紛嗆聲助陣，鍾隨即離去。

不久後，鍾男找來23歲兒子與25歲郭姓男子、25歲周姓男子等8人返回店內，拿著刀械對著林男就是一陣猛殺猛砍，行兇後隨即離去。

林男當場血流如注，儘管遭緊急送往馬偕醫院急救，但仍在昨深夜11點多回天乏術；警方檢視其傷勢，發現他肢體多處遭砍傷，其中左側頸部與右手肘傷勢嚴重，恐因大量失血才喪命。

警方初步了解，衝突起因疑似是因為鍾男為該酒吧股東，昨晚鍾與其他合夥人發生衝突，但林也來嗆聲，這才讓鍾男對林耿耿於懷；警方將再深入釐清有無其他衝突原因。

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