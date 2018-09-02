凌晨閃燈路口不相讓 轎車、小黃相撞

計程車右側車身嚴重毀損。（記者黃建華翻攝）

2018-09-02 11:26

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市青年與自強路口今天凌晨發生一起轎車與計程車互撞車禍，所幸無人傷亡，肇事雙方駕駛也都沒喝酒，警方初步研判是閃燈路口未減速不相讓釀禍。

新興分局自強路派出所於今（2）日凌晨0時許接獲民眾報案，青年與自強路口有車禍發生，警方抵達後發現路口號誌燈呈現閃爍狀態，發生車禍的計程車與自小客車毀損嚴重，所幸無人受傷。

警方初步了解，計程車駕駛鄭男（67歲）沿自強路南向北快車道直行要去載客人，行經至青年路口時與沿青年路東向西直行欲返家的自小客車駕駛張女（32歲）發生碰撞，計程車右側車身毀損，自小客車車頭毀損、車前保險桿掉落，現場遺留一大片的油漬，所幸雙方駕駛皆無明顯傷勢。

交通隊到場繪測後對雙方實施酒測，雙方皆無飲酒，但路口燈號恰巧呈現閃爍狀態，自強路南北向閃光紅燈、青年路東西向閃光黃燈。

警方說，依道路號誌相關規定，支幹道路口交會時，幹道設置閃光黃燈，車輛行經時應減速，確認無左右來車後才能續行，支道設置閃光紅燈，車輛行經時應停止，確認無左右來車後才能續行。

警方呼籲，雖然路口呈現閃爍燈號，但仍應遵守道路交通規則，才能確實保障自己的權利。