毒蟲手巧 海洛因藏入香菸內

眼尖員警發現菸盒中的一根香菸有異狀檢視。（記者許國楨翻攝）

2018-09-02 11:27

〔記者許國楨／台中報導〕藏毒新招層出不窮!潘姓毒蟲為逃避查緝，將內有海洛因毒品的夾鍊袋塞入香菸，再與其他香菸混放一起置放菸盒掩人耳目，原以為神不知鬼覺還大辣辣的邊騎車邊講手機被攔下，但還是被眼尖員警抓包淡定質問：「這支菸那ㄟ安奈!?你能解釋一下嗎?」，潘男發現技倆被識破頓時啞口無言，乖乖俯首認罪。

台中市第三分局健康派出所上月底執行青春專案巡經南區復興路時，發現40歲潘男邊騎車邊使用行動電話攔查，經查潘男有多項毒品前科且面對盤問時神色非常慌張，警方直覺有異請他拿出隨身包內的物品受檢，果然在他身上查獲一小包內有海洛因毒品的夾鍊袋。

警方說，潘男先將香菸濾嘴抽出後，再將這包夾鍊袋捲曲後塞入，接著將該支加工過的「毒菸」放在菸盒中與其他正常的香菸混在一起，企圖藉此魚目混珠掩飾，但還是被眼尖的員警抓包淡定質問：「這支菸那ㄟ安奈!?你能解釋一下嗎?」。

潘男發現被警方識破技倆後，只好乖乖俯首認罪，警方說，潘男藏毒品的手法相當創新又隱密，容易混淆警方注意力，令人大開眼界，所幸細心員警及時發現異狀查獲，才不致讓潘男犯行有機可乘，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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