疑過彎不慎 救護車、賓士休旅車擦撞

2018-09-02 10:34

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子駕駛賓士休旅車搭載一家人自北部南下台中遊玩，昨晚在市區一處路口準備右轉時，與另載著病患急送醫院的救護車發生擦撞，賓士車車頭保險桿掉落，救護車則是輕微擦損，所幸沒有造成人員受傷，至於確切肇事原因將由交通分隊蒐集相關跡證後，通報交通大隊進一步分析研判釐清。

這起車禍事故發生在昨晚6點多，當時由42歲陳男駕駛的休旅車沿綠川東街行駛，卻在右轉民權路時，與同向左側車道同樣要右轉民權路，由32歲高姓救護員駕駛的消防局救護車發生擦撞，台中市第一分局交通分隊獲報趕往處理，只見休旅車車頭保險桿掉落，救護車右後車尾則是輕微擦損，所幸均無人受傷。

警方對兩名駕駛酒測均無酒精反應，車上載著妻小的陳男表示，一家人從新北市到台中遊玩未料發生車禍，還好無大礙；消防局則緊急調派其他救護車趕到現場，將原本要急救的病患護送就醫，由於該路口沒有號誌，初步研判疑過彎不慎才釀禍，警方將調閱路口監視器釐清肇責。

警方表示，根據道路交通安全規則第101條規定，汽車行駛時，聞有救護車執行緊急任務警號時，不論來自何方，均應立即避讓，違者可依道路交通管理處罰條例第45條規定，處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，呼籲民眾駕駛車輛時，應特別注意立即避讓，並不得在後跟隨急駛、併駛或超越，以確保用路人安全。