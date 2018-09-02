基隆里長過街被撞死 檢花5個月調查起訴賓士車主

蔣里長的貨車停放在車格內，穿越馬路時卻遇死劫（記者吳昇儒翻攝）

2018-09-02 09:52

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市四維里長蔣加偉今年4月5日晚間，步行穿越信一路時，被一輛超速行駛的賓士轎車撞上。蔣里長當場失去生命跡象，送醫搶救後，不治身亡。警方認為超速行駛的駕駛朱日生涉犯過失致死罪，將他移送法辦。基隆地檢署調查後，認為朱男駕車行駛時，應注意車前狀況，且不應超速行駛，卻撞死蔣姓里長，依法將他起訴。

檢警調查，從事保全業的朱男案發當時，剛好準備駕車到貨櫃場，從信一路要開往中正路，卻在路上遇到由右跑到左側的蔣加偉，因為超速且未注意車前狀況，直接撞上對方。

蔣里長卡在擋風玻璃上，直到車子煞停，人才車上掉落，現場留下斑斑血跡，因撞擊猛烈，導致里長有顱內骨折、多處擦、挫傷與中樞神經休克的情況，當場無呼吸心跳，送醫搶救無效身亡。

警方第一時間對朱男施行酒測，得知他並沒有酒駕，卻有超速情形。而朱男偵訊時也向檢警承認，有撞上路過的男子。

警方調查，發生事故的地點前30公尺就有行人穿越道，兩年前相同地點也發生同樣狀況，行人未走行人穿越道，就直接穿越馬路，慘遭來車撞死。

檢察官調閱院方診斷證明書、車禍現場訪談紀錄、現場勘驗報告及示意圖等證據後，認定朱男涉犯過失致死罪，將他起訴。

地方人士指出，蔣加偉以無黨籍身分連任兩屆里，是位很有創新點子的里長，還在里內組織薩克斯風團、口琴社，經常挨家挨戶為選民服務，關懷獨居長者等，發生意外令人惋惜。