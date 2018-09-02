流浪靈犬攔路求援 志工搶救落水狗兄弟

小黑狗引志工搶救落水幼犬。（台灣動物緊急救援小組提供）

2018-09-02 09:43

〔記者蔡清華／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組昨天（1日）在高雄永安海邊執行流浪犬絕育回放任務時，突然遭遇1隻黑色流浪幼犬在路中央攔車，並指引動物救援人員至一旁水溝，希望營救掉落大水溝就快溺死的狗兄弟，救援小組成功將渾身傷險溺死的小幼犬救上岸送醫。

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成說，昨天正準備返回高雄時，突然遭到1隻黑色小幼犬跑到路中央吠叫，不讓救援車前進。他以為這隻幼犬是肚子餓想找東西吃，就與救援小組志工下車擺放飼料；沒想到這隻幼犬不吃飼料，反而轉頭像路旁草叢走去，並對著大水溝下方不斷吠叫，示意求救。

倪兆成與救援人員湊近一看，才發現水溝中有一隻幼犬受困，就快要溺死，情況危急。

台灣動物緊急救援小組救援人員隨即冒險跳入溝中，並使用捕犬網，以上下接力的方式，將溺水狗成功營救上岸；檢視後發現牠全身是傷，故火速將牠帶上車，準備送往動物醫院急救。此刻，原本攔車的幼犬見手足獲救後，便高興跑離現場，消失在草叢中。

台灣動物緊急救援小組獸醫團對表示，獲救的幼犬是1隻3個月大的公狗，約7公斤，全身傷且沾滿爛泥，並有營養不良狀況；經全身洗澡並除蟲後，正住院補充營養，待恢復健康後將開放認養。