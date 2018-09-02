疑被女友刺傷 男子全身是血奔逃求救…

男子全身是血等待送醫。（記者蔡清華翻攝）

2018-09-02 09:21

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區文德路凌晨1時30分許，45歲楊姓男子於住處1樓遭人刺傷，滿身是血奔逃到對面社區管理室求救，大喊：「快救我！」，警方清晨逮捕涉案鄭姓女子。

警方發現，現場騎樓有大片血跡，停放的一輛銀色轎車，四輪皆遭刺破，路面沿路留有男子血腳印，令人怵目驚心，警方初步檢視楊男傷勢腹部被刺，目前仍在醫院救治觀察。

目擊者指出，男子呼救時，身旁還跟著一名女子，跟男子在路上拉扯，似摸著他的口袋要錢，之後獨自離開，放下全身是血的楊男向警衛求救。

警方鎖定嫌犯為楊男前鄭姓女友（60年次）涉有重嫌，於楠梓區循線查獲逮捕該嫌，鄭女表示，與楊男原本相約要共進晚餐，後兩人協同至西子灣某處聊天。

但楊男行動電話持續有其他女性友人傳來訊息，造成兩人爭執，楊男搭乘計程車逕行離去，後鄭嫌越想越不高興，遂打電話質問楊男她從楠梓開車與楊男見面卻被丟下不管，楊男遂請鄭女到他住處以補貼她油錢。

鄭女將放置車上水果刀拿下車以便防身，兩人談判時，發現持續有其他女性友人傳送訊息至楊男手機，雙方因而吵架，鄭女表示，原本只是拿刀作勢自殘嚇唬楊男，不料楊男一見刀械即上前拉扯，過程中造成楊男受傷，鄭氣不過，還用刀刺破楊男車輛輪胎後離開現場。